Троих подростков задержали в ЛНР по подозрению в подготовке терактов

Троих подростков, состоящих в радикальной группировке, задержали в Луганской Народной Республике по подозрению в организации терактов. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщает ФСБ.
Силовики отметили, что подростки планировали теракт в закрытом Telegram-чате. Там также были опубликованы инструкции по изготовлению самодельных бомб и оружия. Помимо этого, в чате были найдены методички по совершению террористических актов.
В ведомстве сообщили, что у одного задержанного были найдены самодельные взрывчатые вещества и огнестрельное оружие. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о приготовлении к террористическому акту.
— Трое несовершеннолетних жителей республики, являясь членами запрещенной радикальной группировки, осуществляли подготовку к совершению терактов по мотивам мести в отношении обучающихся одного из образовательных учреждений, а также объекта религиозного культа, — сообщили представили ФСБ РИА Новости.
Сотрудники ФСБ в конце мая задержали жителя Луганской Народной Республики, который передавал Главному управлению разведки Украины данные о дислокации военных Вооруженных сил РФ на территории региона.