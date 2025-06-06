Врачи спасают 2-летнего мальчика, выпавшего из окна на юге Волгограда

Очередная трагедия из-за беспечности взрослых, которые оставляют открытыми окна в квартире, где есть маленькие дети, случилась вчера на юге Волгограда. По данным региональной полиции, 5 июня 2025 года скорая примчалась к многоквартирному дому на бульваре Энгельса. Под окнами лежал 2-летний мальчик, который выпал из окна второго этажа. Сценарий всем известен: любопытный малыш, желающий изучать мир, залез на подоконник, облокотился на москтиную сетку и вместе с ней полетел вниз.