Беспилотник ВСУ атаковал здание гостиницы в Энергодаре

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал город-спутник Запорожской атомной станции (АЭС) Энергодар. Удар дрона пришелся по неэксплуатируемой гостинице. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.
«Сегодня ночью Энергодар вновь подвергся атаке противника. В результате попадания БПЛА ВСУ загорелось здание гостиницы на проспекте Строителей. Важно подчеркнуть: на данный момент гостиница не эксплуатируется», — написал мэр Энергодара в Telegram-канале.
Пухов отметил, что благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных возгорание смогли оперативно локализовать. В результате атаки никто не пострадал.
«Полностью выгорела только одна комната», — уточнил глава города.
Напомним, в апреле этого года украинские войска предприняли попытку нанести удары по Энергодару при помощи дронов-камикадзе. Два беспилотника ликвидировали сотрудники военной полиции и системы радиоэлектронной борьбы. Третий беспилотный летательный аппарат сдетонировал в кронах деревьев около одного из учебных заведений.