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Беспилотник ВСУ атаковал здание гостиницы в Энергодаре

В результате атаки ВСУ на Энергодар никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал город-спутник Запорожской атомной станции (АЭС) Энергодар. Удар дрона пришелся по неэксплуатируемой гостинице. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

«Сегодня ночью Энергодар вновь подвергся атаке противника. В результате попадания БПЛА ВСУ загорелось здание гостиницы на проспекте Строителей. Важно подчеркнуть: на данный момент гостиница не эксплуатируется», — написал мэр Энергодара в Telegram-канале.

Пухов отметил, что благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных возгорание смогли оперативно локализовать. В результате атаки никто не пострадал.

«Полностью выгорела только одна комната», — уточнил глава города.

Напомним, в апреле этого года украинские войска предприняли попытку нанести удары по Энергодару при помощи дронов-камикадзе. Два беспилотника ликвидировали сотрудники военной полиции и системы радиоэлектронной борьбы. Третий беспилотный летательный аппарат сдетонировал в кронах деревьев около одного из учебных заведений.