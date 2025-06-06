Беспилотник ВСУ атаковал здание гостиницы в Энергодаре

Напомним, в апреле этого года украинские войска предприняли попытку нанести удары по Энергодару при помощи дронов-камикадзе. Два беспилотника ликвидировали сотрудники военной полиции и системы радиоэлектронной борьбы. Третий беспилотный летательный аппарат сдетонировал в кронах деревьев около одного из учебных заведений.