Самарский завод «Коммунар» оштрафован на 43 млн рублей за загрязнение почвы

Одно из предприятий самарского региона значительно загрязнил почву около поселка Петра Дубрава. Заводу грозит крупный штраф, рассказали в межрегиональном Росприроднадзоре.
Выяснилось, что судебные тяжбы по этому делу длятся с 2022 года. Тогда в сентябре на участке, который принадлежит заводу было зафиксировано незаконное хранение разного рода отходов.
Всего была загрязнена почва на территории более 2 гектаров. Предприятие отказалось добровольно возместить ущерб, поэтому теперь с него будет взыскано 43 миллиона рублей.