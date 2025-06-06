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Самарский завод «Коммунар» оштрафован на 43 млн рублей за загрязнение почвы

Одно из предприятий самарского региона значительно загрязнил почву около поселка Петра Дубрава.

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Одно из предприятий самарского региона значительно загрязнил почву около поселка Петра Дубрава. Заводу грозит крупный штраф, рассказали в межрегиональном Росприроднадзоре.

Выяснилось, что судебные тяжбы по этому делу длятся с 2022 года. Тогда в сентябре на участке, который принадлежит заводу было зафиксировано незаконное хранение разного рода отходов.

Всего была загрязнена почва на территории более 2 гектаров. Предприятие отказалось добровольно возместить ущерб, поэтому теперь с него будет взыскано 43 миллиона рублей.