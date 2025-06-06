Бывший муж убил волонтера «Лиза Алерт» Марию Лубсанову в Бурятии

Трагедия произошла 5 июня. Экс-супруг, охваченный приступом ревности, вывез Лубсанову в лес рядом с поселком Ключи и убил ее ножом. После этого мужчина совершил самоубийство. По словам очевидцев, перед трагедией между бывшими супругами произошла ссора в центре поселка. Волонтер обращалась за помощью, но никто не откликнулся.