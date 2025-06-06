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Виновники ЧП с танкерами в Чёрном море не хотят возмещать полный ущерб

В Росприроднадзоре считают, что владельцы затонувших в Чёрном море танкеров уклоняются от полной оплаты ущерба, нанесённого окружающей среде. Об этом сообщила руководитель службы Светлана Радионова.

Источник: Life.ru

«В том объёме, в котором предъявлены иски, мы не видим их желания погасить», — сказала она в беседе с ТАСС.

По словам Радионовой, краснодарские суды приняли иски к рассмотрению и определили даты первых заседаний.

Напомним, что «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в Керченском проливе в декабре прошлого года. В результате происшествия в море попало около трёх тысяч тонн мазута. А ранее Роспотребнадзор объявил о начале курортного сезона на Чёрном море с двумя исключениями. В Анапе этим летом отдохнуть не получится.