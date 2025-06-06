Виновники ЧП с танкерами в Чёрном море не хотят возмещать полный ущерб

Напомним, что «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в Керченском проливе в декабре прошлого года. В результате происшествия в море попало около трёх тысяч тонн мазута. А ранее Роспотребнадзор объявил о начале курортного сезона на Чёрном море с двумя исключениями. В Анапе этим летом отдохнуть не получится.