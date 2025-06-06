Железнодорожные пути повреждены в Киевской области

Железнодорожное полотно повреждено в Киевской области, задерживаются шесть поездов. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании-оператора «Украинские железные дороги» сказано, что поезда трипольского направления следуют резервным маршрутом через Фастов. Задерживаются четыре поезда в направлении Киева, еще два — в направлении Черкасс и подконтрольного киевским властям Запорожья.
Задержка всех поездов составляет до полутора часов.
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