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Железнодорожные пути повреждены в Киевской области

Шесть поездов задерживаются из-за повреждения путей под Киевом.

Источник: Аргументы и факты

Железнодорожное полотно повреждено в Киевской области, задерживаются шесть поездов. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании-оператора «Украинские железные дороги» сказано, что поезда трипольского направления следуют резервным маршрутом через Фастов. Задерживаются четыре поезда в направлении Киева, еще два — в направлении Черкасс и подконтрольного киевским властям Запорожья.

Задержка всех поездов составляет до полутора часов.

Ранее стало известно об увольнении на Украине главы Шосткинской РГА Сумской области, где идет эвакуация.