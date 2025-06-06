Житель Башкирии угнал машину приятеля и вылетел в кювет

Ночью 6 июня в полицию обратился 29-летний владелец машины, заявивший об угоне. Оказалось, что он оставил автомобиль перед домом с ключами в замке зажигания, не заперев его. Вечером того же дня к нему в гости пришел приятель и во время застолья решил съездить в магазин, однако разрешения у владельца легковушки не спросил. По дороге он не справился с управлением и выехал с дороги в кювет.