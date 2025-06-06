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Житель Башкирии угнал машину приятеля и вылетел в кювет

В Кармаскалинском районе Башкирии пьяный мужчина угнал у знакомого машину, но попал на ней в ДТП.

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Источник: РИА "Новости"

Вечером 5 июня автоинспекторы обнаружили в деревне Константиновка авто «ЗАЗ» в кювете. За рулем находился пьяный 30-летний житель Стерлитамака, лишенный водительских прав.

Ночью 6 июня в полицию обратился 29-летний владелец машины, заявивший об угоне. Оказалось, что он оставил автомобиль перед домом с ключами в замке зажигания, не заперев его. Вечером того же дня к нему в гости пришел приятель и во время застолья решил съездить в магазин, однако разрешения у владельца легковушки не спросил. По дороге он не справился с управлением и выехал с дороги в кювет.

Полицейские возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем, мужчина находится под подпиской о невыезде.