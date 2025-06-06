Троих тольяттинцев лишили свободы за организацию нелегальной миграции

Злоумышленники будут отбывать наказание в колонии общего режима. Подробностями поделилась пресс-служба областного УФСБ.
В ведомстве объяснили: схему по незаконной миграции организовали Артак Галстян, Шухратджон Мирзоев и Ирина Бабушкина. С иностранцами оформляли фиктивные браки и отцовство. Так «клиенты» получали российские паспорта.
Позже на горожан завели уголовное дело. Центральный районный суд Тольятти лишил их свободы. Но сторона защиты подала апелляцию. 27 мая Облсуд рассмотрел ее и не изменил решение коллег. Приговор вступил в законную силу.
А в Самаре мигранты пытались спрятаться от полицейского рейда среди мебели.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.