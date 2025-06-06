Полицейского обвинили в получении взятки от сотрудника Ura.ru

Полицейский обвиняется в получении взятки (ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса) и превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса). За первую статью предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, за вторую — до 10 лет.
Аллаярову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса — «Дача взятки». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Накануне о том, что против Аллаярова завели уголовное дело о даче взятки должностному лицу, сообщили ТАСС и «Ъ-Урал». В екатеринбургской редакции Ura.ru прошли обыски. Нескольких сотрудников задержали, в том числе Аллаярова.
Ura.ru, комментируя обыски, сообщило, что следователей интересуют «источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области».
Источники информации в силовых структурах есть у каждого уважающего себя издания, и непонятно, почему из-за этого нужно «демонстративно совершать силовые акции», прокомментировал РБК обыски и задержания в Ura.ru глава секретариата Союза журналистов России Денис Токарский. Подобные силовые мероприятия в отношении прессы Союз журналистов России назвал недопустимыми.
Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева назвала обыски в офисе Ura.ru попыткой уничтожить журналистику в отдельном регионе. «Силовики, вероятно, хотят полностью определять и контролировать информационную повестку», — написала член СПЧ.