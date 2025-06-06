Полицейского обвинили в получении взятки от сотрудника Ura.ru

Аллаярову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса — «Дача взятки». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Накануне о том, что против Аллаярова завели уголовное дело о даче взятки должностному лицу, сообщили ТАСС и «Ъ-Урал». В екатеринбургской редакции Ura.ru прошли обыски. Нескольких сотрудников задержали, в том числе Аллаярова.