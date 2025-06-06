В Челябинске женщина провалилась в канализационный колодец

В Челябинске женщина провалилась в неплотно закрытый колодец.
Горожанка шла по улице Аральской и наступила на крышку люка. Крышка оказалась не закреплена и подалась под ногой. В результате женщина упала, одной ногой провалилась в колодец и сильно ушиблась.
Челябинка до смерти перепугалась, она принялась кричать и звать на помощь. Подбежавшие прохожие помогли ей выбраться из люка.
В СУ Следственного комитета по Челябинской области после инцидента начали проверку по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.
— В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц, принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.