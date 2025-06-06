Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске женщина провалилась в канализационный колодец

Следователи начали проверку после того, как женщина упала в неплотно закрытый люк в Челябинске.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Челябинске женщина провалилась в неплотно закрытый колодец.

Горожанка шла по улице Аральской и наступила на крышку люка. Крышка оказалась не закреплена и подалась под ногой. В результате женщина упала, одной ногой провалилась в колодец и сильно ушиблась.

Челябинка до смерти перепугалась, она принялась кричать и звать на помощь. Подбежавшие прохожие помогли ей выбраться из люка.

В СУ Следственного комитета по Челябинской области после инцидента начали проверку по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

— В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц, принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.