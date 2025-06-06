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Росгвардия задержала в Новокуйбышевске беглеца из федерального розыска

Сотрудники Росгвардии Новокуйбышевска задержали мужчину из федерального розыска.

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Сотрудники Росгвардии Новокуйбышевска задержали мужчину из федерального розыска. Правоохранители во время патрулирования заметили, неизвестного человека. Он пытался снять металлический лист с забора заброшенного здания на улице Карбышева.

Увидев патрульную машину, мужчина попытался скрыться. Охранники правопорядка задержали его и установили личность. Оказалось, что 44-летний местный житель объявлен в розыск с марта 2025 года за уклонение от органов дознания.

Росгвардейцы передали задержанного в полицию для дальнейшего разбирательства.

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