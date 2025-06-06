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В Омске суд приостановил работу павильона с шаурмой из-за нарушения санпина

За 90 дней хозяин точки быстрого питания должен устранить нарушения.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Омске приостановлена работа торговой точки быстрого питания на Чередовой, дом 17. Решение вынес Ленинский районный суд после рассмотрения административного дела в отношении индивидуального предпринимателя.

Поводом для судебного разбирательства послужили результаты внеплановой проверки Роспотребнадзора по Омской области. В ходе эпидемиологического расследования были выявлены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания.

Предприниматель признал свою вину. Суд принял решение о приостановлении деятельности павильона сроком на 90 суток. При этом бизнесмен имеет возможность устранить выявленные нарушения и возобновить работу торговой точки после их исправления.

Решение суда вступает в силу немедленно. Пострадавших от некачественной продукции не зарегистрировано.

Ранее мы писали, что в Омской области вынесен приговор по делу о хищении более 682 тонн зерна.