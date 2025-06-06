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«Десятка» и УАЗ «Патриот» столкнулись в Самарской области вечером 5 июня

Авария произошла в Сергиевском районе губернии. Там работали пожарные-спасатели, полицейские и медики. Помощь последних никому не потребовалась.

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Авария произошла в Сергиевском районе губернии. Никто не пострадал, рассказали в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Сведения о ДТП появились в четверг в 18:12. В поселке городского типа Суходол столкнулись «десятка» и УАЗ «Патриот». Медпомощь никому не потребовалась.

Помимо медиков, на месте происшествия работали специалисты 109-й пожарно-спасательной части и полицейские. Первые отключили системы электропитания отечественных авто.

В тот же день в Самарской области в ДТП с двумя ВАЗовскими машинами пострадал 8-летний ребенок.

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