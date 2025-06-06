Дело сотрудников СИЗО-1 Иркутска о пытках будет пересмотрено

Напомним, тувинца Кежика Ондара пытали в СИЗО-1 в 2020 году. От него требовали ложных показаний о бунте в колонии. В 2023 году суд приговорил пытавших Ондара сотрудников СИЗО-1 к 4−5 годам лишения свободы за истязания. После Пятый апелляционный суд переквалифицировал дело в халатность, сократив срок до двух лет в колонии-поселении, и освободил обвиняемых, поскольку эти два года они уже провели под арестом.