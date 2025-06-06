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Дело сотрудников СИЗО-1 Иркутска о пытках будет пересмотрено

Дело сотрудников СИЗО-1 Иркутска, обвиняемых в пытках Кежика Ондара и освобождённых апелляцией, отправлено на пересмотр.

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Источник: Freepik

Дело сотрудников СИЗО-1 Иркутска, обвиняемых в пытках Кежика Ондара и освобождённых апелляцией, отправлено на пересмотр. Такое решение принял Верховный Суд РФ, сообщает телеграм-канал «Иркутск политический».

Напомним, тувинца Кежика Ондара пытали в СИЗО-1 в 2020 году. От него требовали ложных показаний о бунте в колонии. В 2023 году суд приговорил пытавших Ондара сотрудников СИЗО-1 к 4−5 годам лишения свободы за истязания. После Пятый апелляционный суд переквалифицировал дело в халатность, сократив срок до двух лет в колонии-поселении, и освободил обвиняемых, поскольку эти два года они уже провели под арестом.

Адвокат потерпевшего подал кассационную жалобу. Верховный суд на основании этой жалобы отменил решение Пятого апелляционного суда и отправил дело для нового рассмотрения в этот же суд в Новосибирске.