Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском выросло до 20 человек

— За медицинской помощью обратились 20 человек, из них 17 детей и трое взрослых. Госпитализировано двое взрослых и 12 детей (пятеро в больницу имени Владимирцева и семеро — в Детскую краевую больницу). Всем проведено обследование, отпущены под амбулаторное наблюдение пятеро детей и один взрослый, — рассказали «КП» — Хабаровск в краевом Минздраве.