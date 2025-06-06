Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском выросло до 20 человек

В салоне были 29 детей и четверо взрослых. Предварительно, причиной аварии стали неисправные тормоза. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сразу после ДТП в больницу на скорой забрали семерых детей. Спустя время госпитализировали еще семь человек — пять детей и двоих взрослых. По последним данным Минздрава, в данный момент число пострадавших выросло до 20.
— За медицинской помощью обратились 20 человек, из них 17 детей и трое взрослых. Госпитализировано двое взрослых и 12 детей (пятеро в больницу имени Владимирцева и семеро — в Детскую краевую больницу). Всем проведено обследование, отпущены под амбулаторное наблюдение пятеро детей и один взрослый, — рассказали «КП» — Хабаровск в краевом Минздраве.
Все пострадавшие получают необходимое лечение. Угрозы их жизни нет. «Комсомолка» следит за развитием событий. Подробную информацию и видео с места аварии мы собрали в предыдущем материале.