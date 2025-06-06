Под Волгоградом нетрезвый водитель сбил насмерть подростка и скрылся

В это время на улице Новой хутора по дороге в попутном направлении шли двое подростков. Машина сбила несовершеннолетних. 16-летний юноша получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте аварии. Его 14-летний приятель попал в больницу, у него диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы.