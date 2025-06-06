Под Волгоградом нетрезвый водитель сбил насмерть подростка и скрылся

Его обвинили в преступлении по п. «а» и п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия».
По данным следствия, вечером 28 марта фигурант дела ехал на автомобиле ВАЗ-2107 из хутора Варламов в поселок Котлубань. Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
В это время на улице Новой хутора по дороге в попутном направлении шли двое подростков. Машина сбила несовершеннолетних. 16-летний юноша получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте аварии. Его 14-летний приятель попал в больницу, у него диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы.
Водитель не остановился помочь сбитым подросткам и скрылся с места ДТП. Спустя час после трагедии правоохранители установили его местоположение. Медицинское освидетельствование подтвердило, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
«В настоящее время расследование завершено, — сообщили в СУ СКР по Волгоградской области. — Обвиняемый уже закончил знакомиться с материалами следствия. Уголовное дело готовится к направлению в суд».
Напомним, похожая трагедия случилась 3 июня в Кировском районе Волгограда. Около 23.20 автомобиль «Хёндэ Гетс» ехал по улице Лазоревой со стороны Красноармейского района. За рулем находился 18-летний местный житель.
В это время напротив дома № 334 мужчина и женщина переходили дорогу по зебре на запрещающий сигнал светофора. Иномарка сбила пешеходов. Они скончались от полученных травм на месте аварии. Возбуждено уголовное дело.