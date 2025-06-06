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Грузовик DAF влетел в препятствие на участке дороги «Обход Тольятти»

Это случилось в четверг вечером между Шигонским и Сызранским районами губернии.

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Это случилось в четверг вечером между Шигонским и Сызранским районами губернии. Авария с большегрузом обошлась без пострадавших, заявили в областном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Представители местного учреждения уточнили: о ДТП узнали 5 июня в 19:48. На 7-м километре дороги «Обход Тольятти» (около села Троицкое) грузовик марки DAF врезался в препятствие. Водитель не пострадал.

На участке аварии работали скорая помощь, госавтоинспекторы и сотрудники 114-й и 185-й пожарно-спасательных частей. Правоохранители организовали проверку, последние отключили систему электропитания машины.

Также в четверг в Суходоле столкнулись «десятка» и УАЗ «Патриот». Там тоже обошлось без пострадавших.

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