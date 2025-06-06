В Омской области нашли спрятанное тело мужчины в заброшенном доме

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело после обнаружения тела 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в заброшенном доме по улице Победы в рабочем посёлке Полтавка. Тело было найдено днём 5 июня местными жителями.
Следователи совместно с полицией установили личность подозреваемого — им оказался 31-летний житель посёлка. Мужчина задержан.
По данным следствия, вечером 4 июня во время совместного распития спиртного между мужчинами произошёл конфликт. Подозреваемый, разгневанный тем, что его знакомый сломал табурет, нанёс ему множественные удары по голове и телу. Потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый перенёс тело в соседний нежилой дом и спрятал его.
В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанного под стражу. За совершённое преступление по статье «Убийство» предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.