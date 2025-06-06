В Омской области нашли спрятанное тело мужчины в заброшенном доме

По данным следствия, вечером 4 июня во время совместного распития спиртного между мужчинами произошёл конфликт. Подозреваемый, разгневанный тем, что его знакомый сломал табурет, нанёс ему множественные удары по голове и телу. Потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый перенёс тело в соседний нежилой дом и спрятал его.