В Приморье завели дело после кражи имущества у ветерана СВО

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Приморском крае после кражи имущества и документов у ветерана СВО из квартиры в его отсутствие, сообщает региональное СУ СК РФ.
На появившемся в интернете видео мужчина говорит, что он ветеран СВО и в период его нахождения в госпитале из квартиры были похищены документы и имущество. Он считает, что к этому может быть причастна его жена, которая подала на развод и попросила его «по-хорошему» отдать квартиру либо половину выплат за три года боевых действий.
«По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. “в” ч. 2 ст. 158 УК РФ (совершение кражи группой лиц по предварительному сговору — ред.), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов — ред.)», — говорится в сообщении.
Следственными органами установлено, что в период отсутствия 27-летнего потерпевшего, весной 2025 года, из его квартиры в Уссурийске было похищено имущество на общую сумму не менее 250 тысяч рублей, а также все его документы.
Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.