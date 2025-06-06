В Приморье завели дело после кражи имущества у ветерана СВО

На появившемся в интернете видео мужчина говорит, что он ветеран СВО и в период его нахождения в госпитале из квартиры были похищены документы и имущество. Он считает, что к этому может быть причастна его жена, которая подала на развод и попросила его «по-хорошему» отдать квартиру либо половину выплат за три года боевых действий.