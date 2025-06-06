На Южном Урале бывший владелец дома обокрал новых хозяев: унес даже тапочки

История произошла в Чебаркуле. Сообщение о проникновении постороннего в частный дом, приобретенный около пяти лет назад в этом городе, поступило от владелицы недвижимости.
Сама она была в областном центре, а в помещении установила систему охраны и видеонаблюдения с уведомлениями на мобильный телефон. То есть, могла дистанционно знать, что происходит в доме.
Так она наблюдала, как неизвестный попал в дом, разбив окно, устроил себе ужин, уходя — прихватил продукты питания из холодильника, строительный инструмент хозяйки и даже ее домашние тапочки. Сложив все в сумку, скрылся.
Изучив видеозапись, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался житель Челябинска 1971 года рождения, ранее владевший этим домом.
Известно, что 54-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Похищенное имущество сотрудники полиции обнаружили спрятанным недалеко от места преступления и вернули владелице.
Возбуждено дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража), так как ущерб составил 65 тыс. рублей. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.