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На Южном Урале бывший владелец дома обокрал новых хозяев: унес даже тапочки

На Южном Урале бывший владелец дома обокрал новых хозяев- унес даже тапочки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Источник: Reuters

История произошла в Чебаркуле. Сообщение о проникновении постороннего в частный дом, приобретенный около пяти лет назад в этом городе, поступило от владелицы недвижимости.

Сама она была в областном центре, а в помещении установила систему охраны и видеонаблюдения с уведомлениями на мобильный телефон. То есть, могла дистанционно знать, что происходит в доме.

Так она наблюдала, как неизвестный попал в дом, разбив окно, устроил себе ужин, уходя — прихватил продукты питания из холодильника, строительный инструмент хозяйки и даже ее домашние тапочки. Сложив все в сумку, скрылся.

Изучив видеозапись, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался житель Челябинска 1971 года рождения, ранее владевший этим домом.

Известно, что 54-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Похищенное имущество сотрудники полиции обнаружили спрятанным недалеко от места преступления и вернули владелице.

Возбуждено дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража), так как ущерб составил 65 тыс. рублей. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.