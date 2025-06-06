Костанайца осудили за мошенничество на 880 млн тенге

В пресс-службе областного суда сообщили, что в период с 2021 по 2022 годы подсудимый заключал с другими предприятиями договоры на приобретение средств защиты растений, семян и микроудобрений. Он создавал иллюзию успешного бизнеса и нанимал частных перевозчиков для вывоза гербицидов, которые затем отгружались в неизвестных местах и реализовывались по цене ниже закупочной. Общий ущерб предприятиям превысил 730 млн тенге.