Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из СИЗО 13 в Кишиневе сбежала 23-летняя гражданка Украины: Странность ситуации в том, что девушке удалось «повредить решетку» и пройти через несколько уровней охраны

Сбежавшую объявили в розыск.

Источник: Комсомольская правда

Из пенитенциара в Кишиневе сбежала 23-летняя гражданка Украины.

Национальная администрация пенитенциаров (НАП) подтверждает побег заключенной из пенитенциара № 13, расположенного в столице. Инцидент произошел 5 июня около 16:48.

По информации НАП, 23-летняя гражданка Украины совершила побег, повредив решетки на окне административного блока, где она выполняла трудовые обязанности. Сразу после происшествия в учреждении была объявлена тревога, начаты поисковые мероприятия при участии полиции.

Ведомство призывает граждан, располагающих информацией о местонахождении сбежавшей, обратиться по телефону экстренной службы 112, а также по номерам 068 505 111, 076 010 102 или 078 777 403 (дежурная часть НАП).

Национальная администрация пенитенциаров заявила, что сотрудничает со всеми компетентными органами для установления обстоятельств побега и розыска заключенной, сообщает rupor.md.