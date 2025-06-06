Из СИЗО 13 в Кишиневе сбежала 23-летняя гражданка Украины: Странность ситуации в том, что девушке удалось «повредить решетку» и пройти через несколько уровней охраны

Из пенитенциара в Кишиневе сбежала 23-летняя гражданка Украины.
Национальная администрация пенитенциаров (НАП) подтверждает побег заключенной из пенитенциара № 13, расположенного в столице. Инцидент произошел 5 июня около 16:48.
По информации НАП, 23-летняя гражданка Украины совершила побег, повредив решетки на окне административного блока, где она выполняла трудовые обязанности. Сразу после происшествия в учреждении была объявлена тревога, начаты поисковые мероприятия при участии полиции.
Ведомство призывает граждан, располагающих информацией о местонахождении сбежавшей, обратиться по телефону экстренной службы 112, а также по номерам 068 505 111, 076 010 102 или 078 777 403 (дежурная часть НАП).
Национальная администрация пенитенциаров заявила, что сотрудничает со всеми компетентными органами для установления обстоятельств побега и розыска заключенной, сообщает rupor.md.