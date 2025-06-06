Минчанин хотел подарить возлюбленной дорогие духи, но его задержала милиция. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении говорится, что в Октябрьское РУВД поступила информация от продавца одного из минских магазинов, которая была связана с кражей с витрины парфюмерии на сумму 700 рублей. Сотрудники ведомства уже на месте в момент обработки дактилоскопическим порошком флаконов духов, с которыми мог контактировать злоумышленник, обнаружили и изъяли следы рук.
В пресс-службе отметили, что в ходе незамедлительной проверки удалось установить принадлежность одного из следов 28-летнему жителю Минска. Мужчина был задержан. Он сознался в содеянном и сообщил, что планировал подарить духи своей возлюбленной.
В Минске мужчина планировал сделать дорогой подарок возлюбленной, но его задержала милиция. Фото: sudexpert.gov.by.
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