Минчанин хотел подарить возлюбленной дорогие духи, но его задержала милиция

В сообщении говорится, что в Октябрьское РУВД поступила информация от продавца одного из минских магазинов, которая была связана с кражей с витрины парфюмерии на сумму 700 рублей. Сотрудники ведомства уже на месте в момент обработки дактилоскопическим порошком флаконов духов, с которыми мог контактировать злоумышленник, обнаружили и изъяли следы рук.