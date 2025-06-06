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В Новосибирске задержаны трое инспекторов ГИБДД и пятеро эвакуаторщиков по делу о взятках

В Новосибирске сотрудники ГИБДД и эвакуационной службы попались на схеме получения незаконного вознаграждения. По данным следствия, они не составляли протоколы и не отправляли автомобили на штрафстоянку. Против них возбуждено уголовное дело по статьям о превышении полномочий и мелком взяточничестве.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов задержали группу инспекторов ГИБДД и работников эвакуационной службы по подозрению в коррупционных преступлениях. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

По версии следствия, трое инспекторов полка ДПС совместно с пятью сотрудниками эвакуационной службы организовали схему получения незаконного вознаграждения от автовладельцев. Инспекторы не составляли протоколы за нарушение правил парковки и согласовывали с эвакуаторщиками решение не отправлять автомобили на штрафстоянку.

Фигурантам предъявили обвинения по двум статьям: «Превышение должностных полномочий с использованием служебного положения» и «Мелкое взяточничество».

Размер взяток и сумма ущерба пока не установлены, меру пресечения подозреваемым изберут в ближайшее время.

Продолжается выяснение всех обстоятельств, ход расследования находится на контроле в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.