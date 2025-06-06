В Новосибирске задержаны трое инспекторов ГИБДД и пятеро эвакуаторщиков по делу о взятках

В Новосибирске сотрудники ГИБДД и эвакуационной службы попались на схеме получения незаконного вознаграждения. По данным следствия, они не составляли протоколы и не отправляли автомобили на штрафстоянку. Против них возбуждено уголовное дело по статьям о превышении полномочий и мелком взяточничестве.