В Новосибирске задержаны трое инспекторов ГИБДД и пятеро эвакуаторщиков по делу о взятках

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов задержали группу инспекторов ГИБДД и работников эвакуационной службы по подозрению в коррупционных преступлениях. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.
По версии следствия, трое инспекторов полка ДПС совместно с пятью сотрудниками эвакуационной службы организовали схему получения незаконного вознаграждения от автовладельцев. Инспекторы не составляли протоколы за нарушение правил парковки и согласовывали с эвакуаторщиками решение не отправлять автомобили на штрафстоянку.
Фигурантам предъявили обвинения по двум статьям: «Превышение должностных полномочий с использованием служебного положения» и «Мелкое взяточничество».
Размер взяток и сумма ущерба пока не установлены, меру пресечения подозреваемым изберут в ближайшее время.
Продолжается выяснение всех обстоятельств, ход расследования находится на контроле в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.