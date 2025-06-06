Редактора URA.RU Аллаярова обвинили во «взятке» родному дяде: доказательств нет

От правоохранительных органов в СМИ передана информация, что Аллаяров подозревается в передаче своему дяде 20 тысяч рублей. Дядей Дениса является экс-начальник отдела уголовного розыска отдела полиции № 10 Екатеринбурга Андрей Карпов. Ранее мужчина уже был задержан по подозрению в совершении другого преступления. Мы считаем, что Денис Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, который таким образом решил облегчить себе приговор.