Редактора URA.RU Аллаярова обвинили во «взятке» родному дяде: доказательств нет

Аллаярова задержали и обвинили в якобы передаче 20 тысяч рублей своему дяде, редактор не признает свою вину.
Задержание Дениса.
Сотрудники регионального СК вчера задержали Дениса Аллаярова в его квартире, проведя там же обыск. Несмотря на просьбы журналиста, следователь принял решение не допускать к нему адвоката. Без присутствия защиты он отказался давать какие-либо комментарии правоохранителям.
Дениса доставили в управление СК по области для допроса. По его словам, во время следственного мероприятия силовики заламывали ему руки, чтобы взломать его телефон. Следователей интересовали источники информации о криминальных событиях в регионе. Ночь Денис Аллаяров провел в изоляторе.
С чем связано такое отношение к журналисту URA.RU.
От правоохранительных органов в СМИ передана информация, что Аллаяров подозревается в передаче своему дяде 20 тысяч рублей. Дядей Дениса является экс-начальник отдела уголовного розыска отдела полиции № 10 Екатеринбурга Андрей Карпов. Ранее мужчина уже был задержан по подозрению в совершении другого преступления. Мы считаем, что Денис Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, который таким образом решил облегчить себе приговор.
Есть ли доказательства.
Вину Аллаяров не признает, факт взятки отрицает. В ходе многочасовых обысков, проведенных в редакции агентства и по домашним адресам трех сотрудников — Дениса Аллаярова и журналистов свердловской редакции Анны Салымской и Сергея Бодрова, доказательств передачи якобы существующей взятки сотруднику полиции не обнаружено.
Позиция URA.RU.
Агентство считает, что журналист стал жертвой ложных обвинений со стороны родственника. Прошедшие накануне обыски в редакции мы расцениваем как провокацию.
Мера пресечения в виде ареста, по нашему мнению, необоснованна. С учетом статуса Дениса Аллаярова, это рассматривается как давление на СМИ.
Мнение коллег.
Союз журналистов ранее выразил готовность помочь URA.RU в текущей ситуации. Там отметили, что будут внимательно следить за происходящим, чтобы «полицейские вели себя разумно, а не так, как сегодня». Как отметил председатель Союза Владимир Соловьев, вопрос произошедшего будет поднят в центральном аппарате МВД.
Совет по правам человека (СПЧ) также держит ситуацию на контроле, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Ее коллега, член СПЧ Ева Меркачева, отреагировала так: «Сегодняшняя акция, в моем понимании, это попытка уничтожить журналистику в отдельном регионе».