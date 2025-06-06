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Водитель легковушки оставил без света 600 жителей Иркутска

600 жителей Свердловского округа Иркутска остались без света из-за ДТП.

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Источник: AP 2024

На улице 4-я Железнодорожная водитель иномарки сбил опору высоковольтной воздушной линии. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ Иркутска.

В результате наезда разрушилось основание опоры. В канале «Свет38» сообщается, что без электроснабжения остались жители улиц Василия Долгополова, Гоголя, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Железнодорожных, Игошина, Кайской, Касьянова, Никитина, Островского, Румянцева и Рылеева. Восстановить подачу электричества планируется в 16:00.

В отношении водителя составлен протокол и акт о нарушении от ИЭСК. Ему предстоит ответить за ДТП.