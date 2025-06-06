Водитель легковушки оставил без света 600 жителей Иркутска

В результате наезда разрушилось основание опоры. В канале «Свет38» сообщается, что без электроснабжения остались жители улиц Василия Долгополова, Гоголя, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Железнодорожных, Игошина, Кайской, Касьянова, Никитина, Островского, Румянцева и Рылеева. Восстановить подачу электричества планируется в 16:00.