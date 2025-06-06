27-летний самарец украл у 86-летнего пенсионера 3 млн рублей и лишился свободы

Злоумышленника отправили в исправительную колонию общего режима. Об этом рассказали представители областной прокуратуры.
27-летний горожанин работал с неизвестным сообщником. Звонил по номерам пенсионеров и выдумывал в разговоре с жертвой ДТП с участием якобы родственника собеседника. На его уловку попался 86-летний пенсионер.
Мужчина передал ему 3 млн рублей после беседы. Но позже правоохранители узнали о сомнительном заработке местного и завели на него уголовное дело. Кировский районный суд лишил злоумышленника свободы на 3 года и 6 месяцев.
Сейчас ищут сообщника. Расследование продолжается. А в Тольятти жертвой аферистов стал директор местного предприятия. Он потерял 600 тыс. рублей.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.