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27-летний самарец украл у 86-летнего пенсионера 3 млн рублей и лишился свободы

Злоумышленника отправили в исправительную колонию общего режима.

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Злоумышленника отправили в исправительную колонию общего режима. Об этом рассказали представители областной прокуратуры.

27-летний горожанин работал с неизвестным сообщником. Звонил по номерам пенсионеров и выдумывал в разговоре с жертвой ДТП с участием якобы родственника собеседника. На его уловку попался 86-летний пенсионер.

Мужчина передал ему 3 млн рублей после беседы. Но позже правоохранители узнали о сомнительном заработке местного и завели на него уголовное дело. Кировский районный суд лишил злоумышленника свободы на 3 года и 6 месяцев.

Сейчас ищут сообщника. Расследование продолжается. А в Тольятти жертвой аферистов стал директор местного предприятия. Он потерял 600 тыс. рублей.

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