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Пьяный подросток искупался в озере, а после скончался в больнице

Парень начал тонуть, но его спас друг.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Камчатском крае на берегу озера в Елизово 15-летний юноша в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться. Как сообщает Инфо24, в какой-то момент парень начал тонуть, но его вытащил из воды его друг, который нырнул за ним. Всего в тот день на природе отдыхала компания из пяти человек.

— Пострадавший был без сознания, друзья вызвали ему скорую, которая доставила его в больницу. Как рассказали знакомые мальчика, он находился в тяжелом состоянии и был в коме, — уточнили в пресс-службе СУ СК по Камчатскому краю.

На утро 5 июня врачи сообщили родителям, что их ребенок умер. Следственный комитет и прокуратура региона проводят проверку и выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области более 8,5 тысяч человек пострадали от укусов клещей.