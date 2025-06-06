Пьяный подросток искупался в озере, а после скончался в больнице

В Камчатском крае на берегу озера в Елизово 15-летний юноша в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться. Как сообщает Инфо24, в какой-то момент парень начал тонуть, но его вытащил из воды его друг, который нырнул за ним. Всего в тот день на природе отдыхала компания из пяти человек.
— Пострадавший был без сознания, друзья вызвали ему скорую, которая доставила его в больницу. Как рассказали знакомые мальчика, он находился в тяжелом состоянии и был в коме, — уточнили в пресс-службе СУ СК по Камчатскому краю.
На утро 5 июня врачи сообщили родителям, что их ребенок умер. Следственный комитет и прокуратура региона проводят проверку и выясняют все обстоятельства трагедии.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области более 8,5 тысяч человек пострадали от укусов клещей.