В Самарской области 28-летний мотоциклист попал в смертельное ДТП с КамАЗом

Это произошло в четверг в Ставропольском районе губернии. Владельца двухколесного транспорта не раз привлекали к административной ответственности.
В региональном главке объяснили: 36-летний водитель КамАЗа выезжал с второстепенной дороги на 23-м километре дороги «Тольятти — Ташелка». По пути не уступил и столкнулся с 28-летним мотоциклистом на Honda.
Последний погиб на месте аварии. Прав с категорией А у него не было. За это мужчину не раз привлекали к административной ответственности, добавили правоохранители.
До этого в 63-м регионе водитель грузовика DAF влетел в дорожное ограждение. Медпомощь не потребовалась.
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