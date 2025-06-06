Казанцы, которые во время драки убили человека, пойдут под суд

В результате драки один человек погиб, а еще двое получили травмы. Оба казанца свою вину не признают и остаются под стражей.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Убийство» и направлены в суд.
Двое жителей Казани предстанут перед судом за нападение на троих мужчин. Инцидент произошел в июне прошлого года на Ноксинском спуске.
В результате драки один человек погиб, а еще двое получили травмы. Оба казанца свою вину не признают и остаются под стражей.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Убийство» и направлены в суд.