За 2,5 месяца от нападений клещей пострадали 13,5 тыс. жителей Прикамья

Количество жителей Пермского края, пострадавших от нападений клещей за 2,5 месяца с момента первого укуса, составило почти 13,5 тысяч, сообщает управление Роспотребнадзора в регионе.
Актуальные данные о количестве укушенных членистоногими в 2025 году ведомство опубликовало утром 6 июня. Всего к этому моменту было зафиксировано 13425 обращений в медицинские организации региона. Из общего числа пострадавших от нападений клещей 2785 жителей Прикамья — дети.
К началу лета укусы были зафиксированы на всех территориях региона. Наибольшее число нападений произошло в Пермском округе (2085 укусов), Перми (1777 нападений) и Краснокамском округе (1026 присасываний клещей). Более 500 укусов также зафиксировали в Добрянском, Кунгурском и Березниковском округах.
«Присасывание клещей на 23 неделе произошло в 46,5% при посещении индивидуальных садов, в 24% на придомовой территории, 22,7% при посещении леса, в 6,8% другие территории», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Как выяснилось во время исследований в лаборатории, 47,3% обследованных клещей были заражены клещевым иксодовым боррелиозом (ИКБ).
Напомним, неделей ранее в Пермском крае было зафиксировано на 3 тысячи пострадавших меньше. К тому моменту число пострадавших немногим превысило 10 тысяч человек.