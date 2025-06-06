За 2,5 месяца от нападений клещей пострадали 13,5 тыс. жителей Прикамья

Актуальные данные о количестве укушенных членистоногими в 2025 году ведомство опубликовало утром 6 июня. Всего к этому моменту было зафиксировано 13425 обращений в медицинские организации региона. Из общего числа пострадавших от нападений клещей 2785 жителей Прикамья — дети.