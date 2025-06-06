В Ялте чиновника задержали при получении взятки за решение вопроса с землей

Чиновник работал в должности заместителя главы отдела, который отвечает за предоставление гражданам земельных участков. Как сообщили в СК по Крыму и Севастополю, он предложил местному жителю расширить его участок за счет соседней муниципальной территории.
За эти услуги госслужащий потребовал 400 тысяч рублей. По его словам, эти деньги должны были пойти на взятки другим сотрудникам администрации Ялты. Как оказалось, ни с кем делиться он не собирался, поскольку не было законных причин отказать в перераспределения земли.
Сотрудники УФСБ задержали чиновника с поличным в момент передачи взятки. На фигуранта заведено уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере. Он признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.