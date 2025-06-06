В Ялте чиновника задержали при получении взятки за решение вопроса с землей

За эти услуги госслужащий потребовал 400 тысяч рублей. По его словам, эти деньги должны были пойти на взятки другим сотрудникам администрации Ялты. Как оказалось, ни с кем делиться он не собирался, поскольку не было законных причин отказать в перераспределения земли.