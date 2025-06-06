В Самаре Облсуд обязал администрацию обустроить ливневку в поселке Зубчаниновка

В ведомстве объяснили: мэрия бездействовала с 2012-го по июль 2023 года.
В суд обратился прокурор. Потребовал все-таки построить ливневку в поселке Зубчаниновка за полгода (с момента финансирования) с учетом проектно-сметной документации.
17 января нынешнего года Кировский районный поддержал правоохранителя частично. Бездействие подтвердил, но обязал местных властей исправить ситуацию за 10 месяцев. Чиновники подали апелляцию.
Ее рассмотрел уже Областной суд. В итоге оставил решение коллег без изменений. Ливневку должны построить. А до этого рассказывали, что в Самаре начали обустраивать второй тоннель под ж/д на трассе «Центральная».
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