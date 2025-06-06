Ликвидирована крупная группировка, изготавливавшая фальшивые пятитысячные купюры

По данным следствия, 38-летний житель Дагестана был организатором преступной схемы. Он лично доставлял партии поддельных банкнот в Новошахтинск Ростовской области. Сообщники использовали их для расчетов в торговых точках, после чего возвращали ему настоящие деньги.