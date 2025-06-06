Ликвидирована крупная группировка, изготавливавшая фальшивые пятитысячные купюры

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с правоохранителями Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Луганской Народной Республики и Республики Дагестан пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом поддельных пятитысячных купюр. В операции участвовали представители ФСБ и Росгвардии.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, поводом для начала расследования стало обнаружение тайников с фальшивыми деньгами на территории Ростовской области. Оперативники установили всю цепочку незаконной деятельности.
По данным следствия, 38-летний житель Дагестана был организатором преступной схемы. Он лично доставлял партии поддельных банкнот в Новошахтинск Ростовской области. Сообщники использовали их для расчетов в торговых точках, после чего возвращали ему настоящие деньги.
Группировка действовала на территории нескольких регионов Юга России, включая Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края, а также Луганскую Народную Республику.
Всего возбуждено 40 уголовных дел. Задержаны 34 человека, в том числе организатор схемы и его ближайшие помощники. Им инкриминируются 332 эпизода преступной деятельности по статье «Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денег».
В ходе обысков в Ростовской области и на Северном Кавказе были изъяты оборудование и материалы для производства фальшивок: клише, пресс-формы, типографская бумага, мобильные телефоны и другие электронные носители информации.
Расследование продолжается.