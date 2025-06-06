Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ураган повалил сотни деревьев на границе Беларуси и Литвы (видео)

Ураганный ветер повалил множество деревьев на белорусско-литовской границе. Смотрите кадры, снятые камерами наблюдения Литовской пограничной службы.

Источник: Государственная пограничная служба Литвы

По информации литовских пограничников, видео было снято системами наблюдения в Варенском районе (сопредельный на территории Беларуси — Щучинский) в заповеднике Чепкяляй, который примыкает к государственной границе.

Отмечается, что шквал повалил в заповеднике сотни деревьев на протяжении нескольких километров.

По данным VSAT, несмотря на нанесенный ураганом ущерб система пограничного контроля на границе работает, а вызванные стихией небольшие технические неполадки устраняются.

На границу с Беларусью направлены сотрудники Дзукийского национального парка, лесничества в ближайшем поселке Мустейка, пожарные и пограничники, которые сейчас занимаются разборкой ветровалов.