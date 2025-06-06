Ураган повалил сотни деревьев на границе Беларуси и Литвы (видео)

По информации литовских пограничников, видео было снято системами наблюдения в Варенском районе (сопредельный на территории Беларуси — Щучинский) в заповеднике Чепкяляй, который примыкает к государственной границе.
Отмечается, что шквал повалил в заповеднике сотни деревьев на протяжении нескольких километров.
По данным VSAT, несмотря на нанесенный ураганом ущерб система пограничного контроля на границе работает, а вызванные стихией небольшие технические неполадки устраняются.
На границу с Беларусью направлены сотрудники Дзукийского национального парка, лесничества в ближайшем поселке Мустейка, пожарные и пограничники, которые сейчас занимаются разборкой ветровалов.