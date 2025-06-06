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В Ростовской области провели задержание банды фальшивомонетчиков

Шесть человек задержали за распространение фальшивых денег в Ростовской области.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области раскрыли группировку фальшивомонетчиков, распространявших поддельные пятитысячные купюры. О масштабной операции правоохранителей рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что в задержании подозреваемых участвовали оперативники из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, ЛНР и Республики Дагестан. Также были задействованы представители ФСБ и Росгвардии.

На след преступников напали после того, как в донском регионе начали появляться тайники с фальшивками. В итоге оказалось, что распространение бумажек организовал 38-летний приезжий из другого региона. Он привозил партии «купюр» в Новошахтинск, а потом его сообщники меняли подделки на настоящие деньги в магазинах.

При этом фальшивки распространялись не только на Дону, но и в других регионах страны.

— Задержали и взяли под стражу пятерых участников криминальной схемы, включая предполагаемого организатора. В их отношении завели уголовные дела (ст. 186 УК РФ), были проведены обыски, — сообщила Ирина Волк.

Представитель МВД добавила, что в 2023 году полицейские также раскрыли четыре подпольные типографии в Республике Дагестан. Тогда было возбуждено 40 уголовных дел по 332 эпизодам. 29 человек отправили в СИЗО Ростова-на-Дону и Ростовской области.

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