В Ростовской области провели задержание банды фальшивомонетчиков

На след преступников напали после того, как в донском регионе начали появляться тайники с фальшивками. В итоге оказалось, что распространение бумажек организовал 38-летний приезжий из другого региона. Он привозил партии «купюр» в Новошахтинск, а потом его сообщники меняли подделки на настоящие деньги в магазинах.