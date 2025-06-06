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Омский Следком проверяет случай отравления детей в лагере «Орлёнок»

Четверо несовершеннолетних госпитализированы с признаками ротавирусной инфекции, проводится проверка.

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Источник: Om1 Омск

Следственное управление СК России по Омской области начало доследственную проверку по факту заболевания детей в лагере «Орлёнок».

Четверо ребят, отдыхавших в лагере, были госпитализированы с признаками ротавирусной инфекции. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства инцидента, а действия ответственных лиц получат правовую оценку по ст. 238 УК РФ. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В Минздраве Омской области рассказали порталу Om1.ru, что заболевшие дети сейчас проходят первичное обследование с участием врачей-специалистов Калачинской ЦРБ.