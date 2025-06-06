Омский Следком проверяет случай отравления детей в лагере «Орлёнок»

Четверо ребят, отдыхавших в лагере, были госпитализированы с признаками ротавирусной инфекции. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства инцидента, а действия ответственных лиц получат правовую оценку по ст. 238 УК РФ. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.