Омский Следком проверяет случай отравления детей в лагере «Орлёнок»

Следственное управление СК России по Омской области начало доследственную проверку по факту заболевания детей в лагере «Орлёнок».
Четверо ребят, отдыхавших в лагере, были госпитализированы с признаками ротавирусной инфекции. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства инцидента, а действия ответственных лиц получат правовую оценку по ст. 238 УК РФ. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В Минздраве Омской области рассказали порталу Om1.ru, что заболевшие дети сейчас проходят первичное обследование с участием врачей-специалистов Калачинской ЦРБ.