Жительницу Армавира обвиняют в покушении на убийство своего 5-летнего сына

В соцсетях СУ СКР по Кубани сообщили, что трагедия произошла утром 15 февраля. Женщина находилась дома вместе с 5-летним сыном. В ходе конфликта из-за непослушания ребенка мать схватила кухонный нож и ударила мальчика в грудь, отметили в ведомстве. Полученная колото-резаная рана привела к тяжёлым последствиям для здоровья несовершеннолетнего.