Жительницу Армавира обвиняют в покушении на убийство своего 5-летнего сына

В соцсетях СУ СКР по Кубани сообщили, что трагедия произошла утром 15 февраля. Женщина находилась дома вместе с 5-летним сыном. В ходе конфликта из-за непослушания ребенка мать схватила кухонный нож и ударила мальчика в грудь, отметили в ведомстве. Полученная колото-резаная рана привела к тяжёлым последствиям для здоровья несовершеннолетнего.
По информации следствия, скорую помощь обвиняемая вызвала лишь спустя несколько часов и пыталась выдать случившееся за несчастный случай, не рассказав медикам о своей роли в инциденте. Усилиями врачей ребенку оказали необходимую помощь.
После задержания женщину поместили под стражу, эта мера пресечения действует до сих пор. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемая вменяема.
Уголовное дело направлено в суд. Ход расследования находился под контролем руководства СУ СК РФ по Краснодарскому краю.