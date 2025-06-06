Не задержали и не наказали: Владелица клиники в Кишиневе, где погибла бизнес-леди Любовь Бабуцки, спокойно работает у себя на родине — на Украине

Владелица клиники Dr. Serebrova до сих пор не задержана спустя почти полгода после гибели бизнес-леди Любы Бабуцки.
Объявленная в международный розыск, Ирина Бородкина, по данным МВД, находится на родине в Украине.
Она спокойно сменила название своей киевской клиники пластической хирургии, изменила список совладельцев и предположительно, продолжает работать по прежним адресам.
Даже громкая смерть, потрясшая всю Молдову, теперь больше ничего не значит? Кому-то должны давать право на спокойную безбедную жизнь после совершения убийства?
Напомним, что столичный суд сектора Чеканы выдал ордер на 30-дневный арест Ирины Бородкиной, владелицы салона красоты Dr. Serebrova, где в ходе косметологической процедуры скончалась женщина. Мера была применена в ее отсутствие. Бородкина находится в Украине и объявлена в розыск.
Экспертиза установила, что смерть женщины наступила в результате введения ей ряда препаратов, вызвавших эмболию — закупорку сосудов. Любе Бабуцки инъекции были сделаны в ягодицы, шею и подбородок.
Владелица магазина одежды в одном из торговых центров столицы Любовь Бабуцки скончалась 30 января в салоне красоты Dr. Serebrova Clinic, куда она обратилась для проведения процедуры под названием «Морфиус».
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