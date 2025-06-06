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В Батайске при пожаре в автомойке пострадали три легковые машины

Пожар в автомойке потушили в Батайске, выгорело 200 кв. метров.

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Источник: Комсомольская правда

В ночь на 6 июня на улице Энгельса в Батайске потушили автомойку. При пожаре пострадали три легковые машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Горение происходило на Энгельса, 399. Вызов поступил в 0:38, все потушили в 1:32. Выгорело 200 кв. метров, — прокомментировали в экстренном ведомстве.

Известно, что на месте происшествия от МЧС работали 19 человек, использовалось пять единиц техники. Напомним, всего за прошедшие сутки в регионе произошло девять техногенных пожаров и семь возгораний сухой растительности.

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