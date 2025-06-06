СКР завел дело о теракте после ракетного обстрела Рыльска

5 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по многоквартирному и частным домам Рыльска. В результате погибли две женщины. Еще шесть человек получили ранения. В переулке улиц Розы Люксембург и Фрунзе повреждены еще несколько жилых построек, также выбиты окна неработающего хлебозавода.