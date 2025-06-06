В Свердловской области спасли ребенка, запертого в раскаленном автомобиле

В городе Серове Свердловской области сотрудники скорой помощи, полиции и пожарные спасли малолетнего ребенка, оставшегося в автомобиле при высокой температуре. Из-за заклинившего замка женщина не могла вытащить сына из машины около часа. Пока медики успокаивали малыша, пожарные поливали салон водой, чтобы снизить температуру. После разбития окна ребёнка извлекли и передали врачам.