В Свердловской области спасли ребенка, запертого в раскаленном автомобиле

В городе Серове Свердловской области сотрудники скорой помощи, полиции и пожарные спасли малолетнего ребенка, оставшегося в автомобиле при сильной жаре. Об этом сообщил телеграм-канал «База».
Инцидент произошел 2 июня. Мать оставила малыша в машине всего на несколько минут, когда отошла по делам. Однако, когда женщина попыталась открыть дверь, замок заклинило.
О происшествии спасательным службам стало известно только через час. На место незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи, полиции и пожарной части.
Пока медики успокаивали ребенка, пожарные поливали автомобиль водой из брандспойта, чтобы снизить температуру внутри. При температуре около +32 °C на улице салон автомобиля нагрелся до +50 °C. После неудачных попыток открыть дверь специалисты приняли решение разбить стекло и быстро извлечь малыша.
По словам очевидцев, сразу после спасения ребенку дали бутылку воды, которую он почти полностью выпил. Здоровье спасенного не пострадало, однако некоторое время ему потребовалось для восстановления на свежем воздухе.