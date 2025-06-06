Полиция задержала членов ОПГ, распространявшей поддельные купюры на Кубани

По фактам изготовления и сбыта возбуждено 40 уголовных дел. Задержаны 29 участников схемы, находящихся в изоляторах в Ростовской области, где они знакомятся с материалами дела в порядке, предусмотренном ст. 217 УПК РФ. Следствием установлено свыше 330 эпизодов противоправной деятельности.