Трое детей пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Самаре вечером 5 июня

Пожар дал о себе знать в Красноглинском районе города. Всего медпомощь потребовалась четырем людям. Подробнее о происшествии рассказали представители областного ГУ МЧС.
Информация о ЧП поступила в четверг в 23:04. В подъезде десятиэтажного кирпичного дома в 1-м квартале, 34 поселка Мехзавод загорелись домашние вещи. Пламя потушили в 23:29. Работали 45 огнеборцев и 13 спецмашин.
Из здания выбрались 60 человек. Из них 15 — дети. Пострадали четверо: малыш 2024 года рождения, 6- и 11-летние девочки, а также 41-летний мужчина с порезами рук. Последнего направили на медосмотр, добавили в ведомстве.
Ранее в 63-м регионе в селе Усинское горела свалка на 400 квадратных метрах.
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