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В Омской области проводится проверка по факту заболевания детей в лагере «Орленок»

4 детей были госпитализированы в медучреждения с признаками ротавирусной инфекции.

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Источник: Комсомольская правда

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области начало доследственную проверку в связи с заболеванием несовершеннолетних в лагере отдыха «Орленок», расположенном в Калачинском районе региона.

По предварительным данным, четверо детей были госпитализированы с признаками ротавирусной инфекции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая условия пребывания и организации питания в лагере.

В ходе проверки будут изучены действия ответственных лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии со статьей 145 УПК РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Все необходимые меры для выяснения причин заболевания и недопущения подобных случаев принимаются в срочном порядке. Расследование продолжается. Ранее мы писали, что проверку по факту отравления детей назначил губернатор Виталий Хоценко.