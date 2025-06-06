В Омской области проводится проверка по факту заболевания детей в лагере «Орленок»

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области начало доследственную проверку в связи с заболеванием несовершеннолетних в лагере отдыха «Орленок», расположенном в Калачинском районе региона.
По предварительным данным, четверо детей были госпитализированы с признаками ротавирусной инфекции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая условия пребывания и организации питания в лагере.
В ходе проверки будут изучены действия ответственных лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии со статьей 145 УПК РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Все необходимые меры для выяснения причин заболевания и недопущения подобных случаев принимаются в срочном порядке. Расследование продолжается. Ранее мы писали, что проверку по факту отравления детей назначил губернатор Виталий Хоценко.