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Школьник в Башкирии спас маленькую девочку

Школьник в Башкирии спас маленькую девочку.

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Источник: Комсомольская правда

Ученик школы № 16 в Нефтекамске Данил Валитов спас двухлетнюю девочку при падении с третьего этажа дома на проспекте Юбилейный, информирует МВД Башкирии.

По данным ведомства, 15-летний мальчик заметил, что малышка забралась на подоконник и побежал к возможному месту «приземления», чем смягчил удар и сохранил ей жизнь. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.

«Отделом МВД России по Нефтекамску законным представителям малыша вынесено официальное предостережение по статьям 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), 125 (оставление в опасности) УК РФ и статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Материалы подготовлены для передачи в следственные органы для дачи юридической оценки», — прокомментировали в полиции.