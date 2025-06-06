В Самаре 30-летний водитель КАМаза насмерть сбил 71-летнюю пенсионерку

Как стало известно, большегруз двигался по Заводскому шоссе и наехал на пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.
Женщина ушла из жизни до приезда медиков.
На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали об еще одном смертельном ДТП с КАМазом. Там скончался водитель мотоцикла, сообщают силовики.
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