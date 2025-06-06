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Тело пропавшей девочки нашли в Кульсары: задержан 36-летний подозреваемый

Накануне днем в Кульсары потерялась девочка 2018 года рождения. Ночью ее тело нашли в местном канале, задержан подозреваемый в убийстве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Атырауской области.

Источник: Nur.kz

По данным полиции, 5 июня около 12:00 в городе Кульсары из дома ушла несовершеннолетняя 2018 года рождения и не вернулась. В 21:28 ее родители обратились в полицию.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий около 02:19 ночи 6 июня тело ребенка было обнаружено без признаков жизни в Курсайском канале. По подозрению в убийстве незамедлительно задержан 36-летний житель города Кульсары. Он водворен в ИВС, судом санкционирован арест», — отмечается в сообщении в Instagram-аккаунте*.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего.

«Полиция подчеркивает: за подобные преступления предусмотрено самое строгое наказание. Ход расследования находится на особом контроле начальника Департамента полиции», — заверили в ведомстве.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.