Тело пропавшей девочки нашли в Кульсары: задержан 36-летний подозреваемый

По данным полиции, 5 июня около 12:00 в городе Кульсары из дома ушла несовершеннолетняя 2018 года рождения и не вернулась. В 21:28 ее родители обратились в полицию.
«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий около 02:19 ночи 6 июня тело ребенка было обнаружено без признаков жизни в Курсайском канале. По подозрению в убийстве незамедлительно задержан 36-летний житель города Кульсары. Он водворен в ИВС, судом санкционирован арест», — отмечается в сообщении в Instagram-аккаунте*.
Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего.
«Полиция подчеркивает: за подобные преступления предусмотрено самое строгое наказание. Ход расследования находится на особом контроле начальника Департамента полиции», — заверили в ведомстве.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.