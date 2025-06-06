Адвокат из Кургана Ломакин: у журналиста Аллаярова есть шансы избежать СИЗО

Необходимо указать на факты, что все поездки куда-либо носили характер деловых в связи с работой, либо отдых с семьей, и они не могут свидетельствовать о возможности скрыться. Обязательно указать на отсутствия фактов уничтожения предметов и документов, воздействия каким-либо образом на свидетелей. И конечно, если есть проблемы со здоровьем, хронические, а также любые иные заболевания, суду необходимо предоставить подтверждающие документы. Суд обязан выяснить вопросы о здоровье. Даже если имеется заболевание, не включенное в перечень препятствующих содержанию под стражей, то суд все равно должен принять его внимание.