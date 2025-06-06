Адвокат из Кургана Ломакин: у журналиста Аллаярова есть шансы избежать СИЗО

«Случаи в отказе об избрании меры пресечения в виде помещения под стражу, конечно, бывают. В моей практике встречались случаи, когда по обвинению в более тяжких преступлениях избирались домашний арест и запрет на совершение определенных действий. Не зная всех тонкостей обвинения, могу заметить, что большое значение имеет работа адвоката, в том числе на стадии подачи и рассмотрения апелляционных жалоб. Шансы бывают», — рассказал адвокат Александр Ломакин.
Защитник, ранее работавший в следкоме, отметил, что по инкриминируемой журналисту статье (по данным СМИ, это ч. 3 ст. 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий), следствие, как правило, выходит с ходатайством о помещении обвиняемых под стражу. Адвокат отметил, что в подобных судах для защиты имеет важное значение предоставление положительного характеризующего материала, с места жительства, работы, иных мест (благодарственные письма, благодарности, грамоты, сведения о наградах, в том числе государственных, сведения об участии в благотворительной деятельности, помощь участникам СВО
Необходимо указать на факты, что все поездки куда-либо носили характер деловых в связи с работой, либо отдых с семьей, и они не могут свидетельствовать о возможности скрыться. Обязательно указать на отсутствия фактов уничтожения предметов и документов, воздействия каким-либо образом на свидетелей. И конечно, если есть проблемы со здоровьем, хронические, а также любые иные заболевания, суду необходимо предоставить подтверждающие документы. Суд обязан выяснить вопросы о здоровье. Даже если имеется заболевание, не включенное в перечень препятствующих содержанию под стражей, то суд все равно должен принять его внимание.
Дениса Аллаярова задержали 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за, якобы, передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, проходящему по другому уголовному делу. Информация о взятке недостоверна. Полицейский оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли. Редакция считает, что сотрудник стал жертвой оговора со стороны дяди, тем более сам Денис факт дачи взятки отрицает.